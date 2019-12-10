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В МВД предложили упростить украинцам получение гражданства России

22:33, 10.12.2019
В МВД предложили упростить украинцам получение гражданства России
Фото: ru.wikipedia.org

Заместитель главы МВД Игорь Зубов представил законопроект об отмене собеседования при приёме в гражданство России для свободно говорящих по-русски украинцев и белорусов.

По его словам, с мая 2014 года из 80 тыс. соискателей гражданства носителями русского языка были 47 тыс. украинцами, более 800 — белорусами.

Благодаря инициативе могут принять в гражданство 172 тыс. украинцев и порядка 32 тыс. белорусов, пишет RT.

Ранее президент России Владимир Путин увеличил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Это касается тех, кто проживает на всей территории Донецкой и Луганской областей.

ОбществоВласть
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