США ввели санкции против главы МВД Грозного

Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы УМВД по Грозному Аслана Ирасханова. Ведомство считает его «причастным к нарушению прав человека»

«Подразделение полиции Ирасханова, по-видимому, несет ответственность за суммарную казнь 27 человек. Мы с обеспокоенностью отмечаем продолжающиеся грубые нарушения прав человека в Чечне, которые включают широко распространенные случаи внесудебных убийств, пыток, насильственных исчезновений и произвольных задержаний со стороны государственных органов», — говорится в заявлении госдепа.

Там считают, что правительство России «не предпринимает адекватных шагов для судебного преследования или наказания должностных лиц, причастных к этим злоупотреблениям и нарушениям, что создает атмосферу безнаказанности».

Напомним, что в мае Министерство финансов Соединенных Штатов внесло в санкционный список Магнитского пятерых россиян, которые входят в состав специального отряда быстрого реагирования «Терек» из Чечни. Изначально в список Магнитского попадали люди, которые считаются причастными к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, но затем меры стали распространяться против людей, которых подозревают в нарушении прав человека.