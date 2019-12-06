В Татарстане и Башкирии стартовал прием заявок на бесплатное обучение цифровым профессиям

Жители пяти регионов России с 5 декабря смогут подать заявки на бесплатное обучение по профессиям, связанным с цифровыми технологиями. Это проект по цифровым сертификатам, которые реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Так, бесплатно обучиться цифровым профессиям смогут жители Татарстана, Башкирии, Якутии, Ростовской и Тульской областей.

В пилотном проекте примут участие 5 тыс человек — по тысяче из каждого региона. Им предстоит пройти обучение по следующим направлениям:«Искусственный интеллект», «Программирование и создание ИТ продуктов», «Промышленный дизайн и 3D моделирование», «Кибербезопасность и защита данных», «Интернет вещей и промышленный интернет», «Большие данные», «Распределенные и облачные вычисления», «Технологии управления свойствами биологических объектов», сообщается на портале «Будущее России. Национальные проекты».

Кандидаты пройдут онлайн-тестирование для оценки целей и мотивации к обучению, а также уровня своей терминологической грамотности. Направление можно выбрать самостоятельно, по итогам теста или с помощью эксперта, который определит самый востребованный у работодателей региона вариант.