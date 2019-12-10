В Казани запустили Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства»

В Казани запустили Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» для работников сферы туризма. Принять участие могут совершеннолетние граждане России, кто работает в индустрии туризма или пока учится этому в университете.

Как рассказал президент общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян, сейчас идет масштабная кампания по регистрации участников. Подать заявку можно до 20 декабря, однако не исключено, что возможность регистрации продлится на неделю.

Конкурс среди специалистов в области туризма и гостеприимства позволит определить лучших и даст им возможность продвижения в этих сферах, а государству — лидеров развития отрасли. Победители получат один из 25 образовательных грантов в Сколково и возможность пройти стажировку в ведущих компаниях.

Определение победителей пройдет в три этапа. Первый этап дистанционный, необходимо подать заявку, зарегистрироваться и пройти тесты. Затем пройдут очные полуфиналы по округам, где выберут 250 полуфиналистов. А в апреле 2020 года будут выбраны 50 лучших управленцев в сфере туризма.

Конкурс планируют сделать ежегодным. На сегодняшний день зарегистрировалось 8 тысяч человек.

Напомним, что сегодня остало известно, что в Казани пройдет церемония вручения мировой туристической премии World Travel Awards.