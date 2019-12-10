Евсеев из «Уфы» претендует на звание лучшего тренера РПЛ в декабре

Пресс-служба Российской премьер-лиги назвала пятерку претендентов на звание лучшего тренера чемпионата по итогам декабря.

В число претендентов вошел тренер «Уфы» Вадим Евсеев. В декабре под его руководством уфимский клуб одержал победу в двух матчах и по итогам первой половины чемпионата финишировал на 7-й строчке РПЛ.

Конкурентами Евсеева станут тренер «Зенита» Сергей Семак, а также наставник «Арсенала» Игорь Черевченко, представитель «Урала» Дмитрий Парфенов и Тимур Шипшев из «Тамбова».

Победитель станет известен путем голосования болельщиков, экспертов РПЛ и канала «Матч Премьер».