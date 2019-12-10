В Казани зафиксировали рекордную пробку длиной более 5 км
Во вторник утром в Казани образовался затор на 5,4 км. Он стал рекордным для данного времени суток за последнюю неделю.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», проблемы наблюдаются на Оренбургском тракте, проспекте Универсиады и улице Тихомирнова. Загружен участок этих улиц от улицы Академика Парина до улицы Туфана Миннуллина.
Загруженность дорог составляет 6 баллов.Еще одна крупная пробка наблюдается на улице Мира.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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