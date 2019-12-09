В Турции появился филиал казанского музея социалистического быта

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В турецкой Анталье открылся филиал казанского музея социалистического быта. Об этом сообщил директор Казанского музея социалистического быта Рустем Валиахметов в Instagram.



«У вас будет вопрос: А что же турки находят в этой эстетике? Ребята, это давно уже интернациональный бренд. Наивный бытовой предметный соцреализм», — сказал он в видео из музея.

Площадь филиала составляет более 1 кв. м.

Открытие казанского музея социалистического быта состоялось в конце августа 2011 года. Его филиалы также открывались во Франции и США.