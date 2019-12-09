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Казанская горбольница №7 стала лидером в обеспечении качества и безопасности по итогам 2018 года

18:40, 09.12.2019 1
Казанская горбольница №7 стала лидером в обеспечении качества и безопасности по итогам 2018 года

По итогам 2018 года Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №7» (Казань) стало победителем в номинации «Медицинская организация — лидер в обеспечении качества и безопасности медицинской деятельности».

Награждение прошло на XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество — 2019». Мероприятие состоялось 4—5 декабря.

ОбществоМедицина Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:01
    Достойная больница! Таких немного! Меня по крайней мере вылечили!!!!
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