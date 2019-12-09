Казанская горбольница №7 стала лидером в обеспечении качества и безопасности по итогам 2018 года
По итогам 2018 года Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №7» (Казань) стало победителем в номинации «Медицинская организация — лидер в обеспечении качества и безопасности медицинской деятельности».
Награждение прошло на XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество — 2019». Мероприятие состоялось 4—5 декабря.ОбществоМедицина Татарстан
комментарии