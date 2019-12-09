Власти Казани определились с названием строящегося Центра семейного отдыха на Павлюхина

Фото: пресс-служба компании UD Group

Комиссия исполкома по согласованию вопросов размещения герба и флага города дала разрешение на использование слова «Казань» в названии Центра семейного отдыха. Строящийся центр на Павлюхина получит название KazanMall.

Использование символов Казани возможно только при согласовании исполкома Казани. На название Центра семейного отдыха разрешение выдано на неограниченный срок действия. Если в будущем юридическое лицо изменится, будет реорганизовано или ликвидировано, разрешение будет аннулировано, сообщает пресс-служба.

Ранее мэрия Казани раскрыла подробности о мегамолле.