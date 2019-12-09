Алексей Шевченко: «Ак Барс» ужасен в игре в большинстве, даже странно, что они среди лидеров КХЛ»

Хоккейный журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко прокомментировал третье поражение «Ак Барса» в пяти последних матчах.



«Помощник Дмитрия Квартальнова Павел Зубов признался мне, что все игры перед перерывом, а особенно накануне отъезда в теплые края, получаются непростыми. Настроить на хоккей сложно, голова уже занята другим. Но он согласился, что игровые проблемы были. Например, ужасное большинство команды, даже странно, что «Ак Барс» среди лидеров турнира. С такой-то реализацией лишнего, когда большая проблема даже войти в зону.

Но мы забываем и о том, что «Ак Барс» потерял нескольких игроков, которые в этом сезоне определяли лицо команды. Например, Кирилл Петров был важной частью клуба. Это только кажется, что потери Альберта Яруллина, Артема Лукоянова, Михаила Фисенко и Андрея Педана прошли бесследно. Ничего подобного. Не было Галиева, а Владимир Ткачев только-только восстановился.

Конечно, можно предъявлять претензии легионерам, но ведь у них изменились задания, когда столько травмированных. Но мне кажется, что основная причина неудач даже не столько в травмированных, а в хоккее, который прививает им Дмитрий Квартальнов. Помощники главного с моими доводами не согласны, но было бы удивительно, если они стали бы разделять мою точку зрения», — считает Шевченко.