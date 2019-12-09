Где кататься в Казани: мэрия опубликовала список катков и лыжных трасс

Фото: Дмитрий Резнов

Мэрия Казани опубликовала список организованных площадок для катания на лыжах и коньках. Для казанцев организованы 9 крытых и 10 открытых ледовых арен, плюс 8 лыжных трасс.

Покататься на льду можно на стадионах «Ракета», «Трудовые резервы», «Мотор». В ближайшее время начнут работу катки стадиона «Тасма», Центра хоккея на траве, катки на улице Дубравной и в парке «Черное озеро». Каток на базе отдыха «Солнечный» в поселке Залесный откроется в январе 2020 года, сообщает мэрия Казани. Кроме этого, после наступления холодов каток зальют на Кремлевской набережной, а с 21 декабря покататься можно будет на площадке «Ханский двор» на территории казанского ипподрома.

Кроме этого во дворах подготовят 78 пластиковых хоккейных коробок. На половине из них уже залит лед.

Подходящей погоды также ожидают лыжные трассы. Для лыжников подготовлено восемь освещенных трасс: в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, в Березовой роще поселка Дербышки, в парке «Крылья Советов», в поселке Чебакса, на базе стадиона «Локомотив» в поселке Юдино, в Горкинско-Ометьевском лесопарке, в парке Победы и на Центральном стадионе. Последняя лыжная трасса откроется 16 декабря. Протяженность ее составит всего 400 м, но покататься можно будет с видом на Кремль.

Ранее «Реальное время» выяснило, насколько за год подорожало массовое катание и где уже можно смело осваивать лед.