Мэрия Казани объявила конкурс на лучшее новогоднее оформление

В столице Татарстана объявили конкурс «Новогодняя Казань», который пройдет с 16 декабря по 8 января 2020 года. Заявки с новогодним оформлением нужно направлять на сайт городского комитета по туризму tourism.kzn@tatar.ru

С 15 января по 2 февраля будущего года на портале www.kzn.ru состоится голосование. Конкурсантов оценят в двух номинациях: «Лучшее новогоднее оформление — выбор горожан» и «Лучшее новогоднее оформление — выбор экспертного жюри». Лучшие проекты опубликуют на сайте мэрии.

«Сегодня конкурс «Новогодняя Казань» станет дополнительным стимулом в задачах благоустройства города», — отметил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин