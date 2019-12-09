В этом году «Мисс Вселенная» стала представительница ЮАР
Накануне были подведены итоги международного конкурса красоты «Мисс Вселенная-2019». Победительницей конкурса стала девушка из ЮАР Зозибини Тунзи.
«Новая «Мисс Вселенная» представляет… Южную Африку!» — говорится в сообщении официального аккаунта конкурса.
The new #MissUniverse2019 is... SOUTH AFRICA!!!! pic.twitter.com/gRW8vcuT3A— Miss Universe (@MissUniverse) 9 декабря 2019 г.
В тройку финалисток также вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.
Конкурс «Мисс Вселенная» в этом году проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия.
В этом году Россия не была представлена на «Мисс Вселенная». Признанная самой красивой в РФ Алина Санько не смогла выехать в США из-за проблем с визой. Она примет участие в конкурсе «Мисс Мира», финал которого пройдет 14 декабря в Лондоне.Общество
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