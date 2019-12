В этом году «Мисс Вселенная» стала представительница ЮАР

Накануне были подведены итоги международного конкурса красоты «Мисс Вселенная-2019». Победительницей конкурса стала девушка из ЮАР Зозибини Тунзи.

«Новая «Мисс Вселенная» представляет… Южную Африку!» — говорится в сообщении официального аккаунта конкурса.

The new #MissUniverse2019 is... SOUTH AFRICA!!!! pic.twitter.com/gRW8vcuT3A