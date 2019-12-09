В этом году «Мисс Вселенная» стала представительница ЮАР

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Накануне были подведены итоги международного конкурса красоты «Мисс Вселенная-2019». Победительницей конкурса стала девушка из ЮАР Зозибини Тунзи.

«Новая «Мисс Вселенная» представляет… Южную Африку!» — говорится в сообщении официального аккаунта конкурса.

В тройку финалисток также вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.

Конкурс «Мисс Вселенная» в этом году проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия.

В этом году Россия не была представлена на «Мисс Вселенная». Признанная самой красивой в РФ Алина Санько не смогла выехать в США из-за проблем с визой. Она примет участие в конкурсе «Мисс Мира», финал которого пройдет 14 декабря в Лондоне.