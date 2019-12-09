Владимир Алекно: «Зениту» не нужен был клубный чемпионат мира, он сбил весь календарь»
Главный тренер «Зенит-Казань» Владимир Алекно рассказал о своем отношении к выступлениям казанцев на клубном чемпионате мира по волейболу.
«Особо мы этот турнир в начале сезона не планировали — свалился как снег на голову, создав определенные сложности. Проделали путь в 32 часа, сменив температуру на 40 градусов жары, сыграли его в четыре команды с непонятным регламентом, так что речь не о медалях. Хотя, наверное, стань мы чемпионами, дал бы другой ответ.
Сейчас я считаю, что «Зениту» этот турнир был не нужен — сбил весь календарь регулярного чемпионата, Лиги чемпионов, наложил громаднейшую нагрузку.
Теперь команду ждут серьезные испытания — не заезжая домой, она летит в Бельгию, затем в Нижний Новгород, а затем в Турцию, и только потом у игроков будет несколько дней, чтобы выдохнуть перед «Финалом четырех» Кубка России», — сказал Алекно.
Напомним, на клубном чемпионате мира казанская команда заняла третье место.СпортВолейбол Татарстан
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