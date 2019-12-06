В Алексеевске строят новые очистные сооружения — видео

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В Алексеевске строят новые очистные сооружения, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Необходимость в новых сооружениях возникла еще пять лет назад, поскольку поселок разрастался, а количество жителей увеличилось до 12 тыс.

Новые очистные сооружения рассчитаны на дальнейшее увеличение поселка. Объект будет очищать 1,2 куб. воды в день.

Строительные работы планируется завершить до конца 2019 года. Очистные сооружения введут в эксплуатация летом 2020 года.

Новые очистные сооружения также должны оздоровить Волгу.

Работы осуществляются в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» стоимостью 148 млн рублей.

