Эксперты дали советы, как покупать золотые украшения

Сотрудники отдела развития и координации внутреннего рынка Набережночелнинского территориального органа Госалкогольинспекции Татарстана рассказали, как купить качественные украшения из золота.

В первую очередь необходимо проверить наличие пробы на ювелирном изделии. Как объяснили специалисты, это своего рода гарантия, что изделие не подделка и действительно изготовлено из драгоценного металла.

Также эксперты подчеркнули, что внешне ювелирное изделие должно быть без царапин, шероховатостей, трещин и швов. Камни должны быть надежно прикреплены, а замки рабочие.

Помимо этого, отмечается, что с выбором подарка следует определиться сразу в магазине, поскольку ювелирное украшение не подлежит обмену и возврату, потому что входит в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.

Исключение составляют изделия, купленные в интернет-магазине. Пресс-служба Госалкогольинспекции напоминает, что возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства покупки товара у продавца.

Кроме того, специалисты отметили, что, если покупателю продали изделие с браком, он может обратиться с претензией к магазину, потребовав заменить товар на аналогичный, но без недостатков, или заменить на другой товар, но уже с пересчетом стоимости. Также покупатель может потребовать уменьшить стоимость покупки, устранить неисправность или вернуть деньги.