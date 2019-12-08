На объекты благоустройства Лениногорска планируется направить 36 млн рублей
Исполком расположенного на востоке региона Лениногорска планирует заплатить 35,5 млн рублей за содержание объектов внешнего благоустройства. Оплатят закупку из местного бюджета.
В рамках этого госзаказа подрядчик должен будет заниматься содержанием объектов внешнего благоустройства — очисткой городских дорог, поддержанием в нормативном состоянии остановочных павильонов, выполнением ямочного ремонта, содержанием зеленых насаждений. Услуги должны будут оказываться в течение всего 2020 года.
Электронный аукцион объявили 29 ноября, потенциальные подрядчики могут подать заявки до 13 декабря, а сам аукцион проведут 17-ого числа.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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