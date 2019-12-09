«Ирландец» Мартина Скорсезе признан кинокритиками лучшим фильмом года

Национальный совет кинокритиков США подвел итоги года. Лучшей картиной признана криминальнвая драма «Ирландец» Мартина Скорсезе.

Фильм получил премию за сценарий, премии NBR Icon Award получили сам режиссер, а также актеры Аль Пачино и Роберт де Ниро, передает «Интерфакс».

Лучшим режиссером американские кинокритики признали Квентина Тарантино, выпустившего в этом году картину «Однажды в... Голливуде».

Актером года выбран Адам Сэндлер за роль в триллере «Неограненные драгоценности».

По традиции, NBR назвал также 10 лучших фильмов на английском языке и пять лучших иностранных картин.

Фильмами года выбраны: