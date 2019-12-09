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«Ирландец» Мартина Скорсезе признан кинокритиками лучшим фильмом года

03:24, 09.12.2019
«Ирландец» Мартина Скорсезе признан кинокритиками лучшим фильмом года
Фото: youtube.com / скриншот

Национальный совет кинокритиков США подвел итоги года. Лучшей картиной признана криминальнвая драма «Ирландец» Мартина Скорсезе.

Фильм получил премию за сценарий, премии NBR Icon Award получили сам режиссер, а также актеры Аль Пачино и Роберт де Ниро, передает «Интерфакс».

Лучшим режиссером американские кинокритики признали Квентина Тарантино, выпустившего в этом году картину «Однажды в... Голливуде».

Актером года выбран Адам Сэндлер за роль в триллере «Неограненные драгоценности».

По традиции, NBR назвал также 10 лучших фильмов на английском языке и пять лучших иностранных картин.

Фильмами года выбраны:

  • «Достать ножи» Райана Джонсона,
  • «Ричард Джуэлл» Клинта Иствуда,
  • «1917» Сэма Мендеса,
  • «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда,
  • «Меня зовут Долемайт» Крэйга Брюэра,
  • «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити,
  • «Брачная история» Ноа Баумбаха,
  • «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино,
  • «Неограненные драгоценности» братьев Джоша и Бенни Сэфди,
  • «Волны» Трея Эдварда Шульца.
ОбществоКультура
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