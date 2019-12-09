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В Татарстане ожидается сильный ветер и до +2°С

05:27, 09.12.2019
В Татарстане ожидается сильный ветер и до +2°С
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром возможен снег или мокрый снег, днем местами также прогнозируются осадки.

Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Синоптики предсказывают температуру от -2°С до +2°С. В Казани она составит от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -1°С до +1°С.

На дорогах сохранится сильная гололедица, уверены метеорологи.

Общество Татарстан
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