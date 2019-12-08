Новости общества

16:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казань прибыла парламентская делегация Казахстана

14:49, 08.12.2019
В Казань прибыла парламентская делегация Казахстана
Фото: gossov.tatarstan.ru

В Казань прибыла делегация сената парламента Казахстана во главе с зампредседателя Аскаром Шакировым.

В планах у казахстанской делегации посетить Агентство инвестиционного развития, для ознакомления с экономическим потенциалом Татарстана.

Также в программе визита — посещение Казанского Кремля и Национального музея республики.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, завтра члены делегации примут участие в 15-м заседании Комиссии по сотрудничеству между советом федерации федерального собрания РФ и сенатом парламента Казахстана, а также встретятся с представителями казахской общины в Доме дружбы народов Татарстана.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров