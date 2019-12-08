В Казань прибыла парламентская делегация Казахстана

В Казань прибыла делегация сената парламента Казахстана во главе с зампредседателя Аскаром Шакировым.

В планах у казахстанской делегации посетить Агентство инвестиционного развития, для ознакомления с экономическим потенциалом Татарстана.

Также в программе визита — посещение Казанского Кремля и Национального музея республики.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, завтра члены делегации примут участие в 15-м заседании Комиссии по сотрудничеству между советом федерации федерального собрания РФ и сенатом парламента Казахстана, а также встретятся с представителями казахской общины в Доме дружбы народов Татарстана.