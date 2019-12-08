В МЧС Татарстана предупредили о метели и гололеде

Татарстанский главк МЧС предупредил жителей республики о надвигающейся непогоде. В ближайшие сутки в РТ ожидается усиление ветра, метель и сильная гололедица.

Предупреждение об ухудшении погоды действует с 18:00 воскресенья до 18:00 понедельника.

Синоптики республики считают, что ночью в республике будет дуть сильный юго-западный ветер порывами до 15-17 м/с, передает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Также ожидается метель. Ночью и днем возможна сильная гололедица.

Напомним, что с первым снегом количество обратившихся в травмпункты Казани выросло на 50%.