В МЧС Татарстана предупредили о метели и гололеде
Татарстанский главк МЧС предупредил жителей республики о надвигающейся непогоде. В ближайшие сутки в РТ ожидается усиление ветра, метель и сильная гололедица.
Предупреждение об ухудшении погоды действует с 18:00 воскресенья до 18:00 понедельника.
Синоптики республики считают, что ночью в республике будет дуть сильный юго-западный ветер порывами до 15-17 м/с, передает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Также ожидается метель. Ночью и днем возможна сильная гололедица.
Напомним, что с первым снегом количество обратившихся в травмпункты Казани выросло на 50%.Общество Татарстан
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