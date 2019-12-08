В Казани продаются подержанные Jaguar, Maserati и яхта Sessa

В Казани среди уникальных предложений по продаже подержанного транспорта несколько объявлений обращают на себя внимание. Владельцы продают элитные Jaguar, Maserati и яхту Sessa.

Jaguar F-type с пробегом собственник намерен реализовать за 5,1 млн рублей. Утверждается, что машина выпущена в 2018 году, а владелец приобрел ее в 2019-м.

Кроссовер Maserati Levante оценивается в 5,3 млн рублей. Указано, что машина куплена у официального дилера в марте 2019-го.

В Набережных Челнах стоит яхта Sessa C35, которую собственник хочет продать за 9,5 млн рублей. Габариты судна составляют 10,6 м в длину и 3,45 м в ширину. Водоизмещение — 6 т.