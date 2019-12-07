В IT — парке Казани прошла конференция о трендах в сфере digital-коммуникаций — видео

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В Казани в IT — парке прошла конференция о трендах в сфере digital-коммуникаций, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Цифровые тренды в бизнесе и госструктурах обсуждаются здесь ежегодно. Сегодня конференцию посетили 300 человек.

Так, директор по стратегическим коммуникациям «Вконтакте» Константин Сидорков рассказал, что сегодня в тренде прямые трансляции. По его мнению, это помогает получить информацию пользователю здесь и сейчас, а также обсудить ее.

С помощью соцсетей сейчас можно отследить настроение аудитории, а бизнес может узнать, как пользователи относятся к его бренду.

Также, по мнению экспертов, бизнес все чаще стремиться общаться с клиентом «без посредников». «Все компании и их клиенты хотят быть ближе, для того, чтобы убрать посредников, тех же СМИ, которые интерпретируют каким — то образом слова», — рассказал директор по маркетингу компании LiveJornal Иван Калюжный.

