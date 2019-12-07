Зеленодольский завод Pozis закупит оборудование на 284 млн рублей

Зеленодольское производственное объединение «Позис» объявило, что купит некие «транспортные системы» на сумму в 284,2 млн рублей.



Согласно документации, речь идет о транспортных системах доводки и подсборки залитых шкафов, конвейерной системы, станции испытания, испытательного оборудования, комплектации и упаковки. Конкретного списка оборудования и даты поставки в документации обнаружить не удалось. Но — примечательная деталь — проект договора дублируется на английском языке, а цены, судя по всему, будут указаны в евро, так что оборудование, возможно, поставит зарубежная компания.

Об этом конкурсе стало известно 4 декабря, заявки можно подать до 20 декабря, а итоги подведут 26-ого декабря.