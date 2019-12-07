Загитова после короткой программы: «Я нервничала, даже ноги немного тряслись»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала свое второе место в короткой программе в финале Гран-при.

«Сегодня я нервничала, даже ноги немного тряслись. Но это был долгожданный адреналин, так что все хорошо», — рассказала спортсменка.

В короткой программе Загитова проиграла только Алене Косторной, установившей новый мировой рекорд по баллам среди женщин-одиночниц.