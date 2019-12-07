Audi обновит свой самый маленький кроссовер
Немецкий производитель автомобилей Audi представит обновленный кроссовер Q2 во второй половине 2020 года.
В обновленной версии автомобиля появятся новые передний и задний бамперы и изменится дизайн фар. Также для автомобиля станут доступны несколько новых цветов кузова.
Как пишет Autocar, в салоне на передней панели автомобиля появится большой сенсорный монитор информационно-развлекательной системы, как в электрокарах Tesla. Помимо этого, в машине появится новая цифровая приборная панель.
Продажи обновленного Audi Q2 должны начаться в 2021 году.
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