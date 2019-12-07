Audi обновит свой самый маленький кроссовер

Фото: wikipedia.org Kārlis Dambrāns from Latvia

Немецкий производитель автомобилей Audi представит обновленный кроссовер Q2 во второй половине 2020 года.

В обновленной версии автомобиля появятся новые передний и задний бамперы и изменится дизайн фар. Также для автомобиля станут доступны несколько новых цветов кузова.

Как пишет Autocar, в салоне на передней панели автомобиля появится большой сенсорный монитор информационно-развлекательной системы, как в электрокарах Tesla. Помимо этого, в машине появится новая цифровая приборная панель.

Продажи обновленного Audi Q2 должны начаться в 2021 году.

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