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Audi обновит свой самый маленький кроссовер

05:41, 07.12.2019
Audi обновит свой самый маленький кроссовер
Фото: wikipedia.org Kārlis Dambrāns from Latvia

Немецкий производитель автомобилей Audi представит обновленный кроссовер Q2 во второй половине 2020 года.

В обновленной версии автомобиля появятся новые передний и задний бамперы и изменится дизайн фар. Также для автомобиля станут доступны несколько новых цветов кузова.

Как пишет Autocar, в салоне на передней панели автомобиля появится большой сенсорный монитор информационно-развлекательной системы, как в электрокарах Tesla. Помимо этого, в машине появится новая цифровая приборная панель.

Продажи обновленного Audi Q2 должны начаться в 2021 году.

Ранее Татарстан вошел в рейтинг российских регионов с самым большим количеством автодилеров.

ОбществоАвто
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