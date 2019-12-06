В Казани откроют мемориальную доску герою-танкисту Семену Коновалову

В понедельник, 9 декабря, в Казани откроют мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны, Герою СССР Семену Коновалову. Она появится на фасаде дома по улице Кирпичникова, 15, где танкист жил с 1961 по 1989 год.

Семен Коновалов родился 15 февраля 1921 года в селе Ямбулатово (ныне — Верхнеуслонский район РТ). В одном из боев 13 июля 1942 года во время проведения Воронежско-Ворошиловградской операции, командуя экипажем танка КВ-1, он уничтожил 16 танков и САУ противника, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

31 марта 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Коновалову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» «за исключительное мужество и отвагу».