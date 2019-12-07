Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, дождь и до +1 градуса

В субботу, 7 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами днем местами мокрый снег, дождь, морось. На дорогах гололедица, местами сильная.

Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—17 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Температура днем составит от -2°С до +2°С. В Казани днем ожидается от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах температура воздуха около 0°С.

