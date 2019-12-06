МЧС Татарстана предупредило жителей о сильном ветре
ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 18.00 6 декабря до 18.00 7 декабря.
По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время на территории Татарстана местами ожидается сильный ветер порывами до 17 м/с, на дорогах сильная гололедица (и в Казани).
МЧС рекомендует во время непогоды не находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными витринами, подальше держаться от карнизов домов, стендов, не стоять возле непрочных навесов. Чтобы не получить травмы и увечья, следует спрятаться в подъезде или в подвале здания.Общество Татарстан
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