МЧС Татарстана предупредило жителей о сильном ветре

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 18.00 6 декабря до 18.00 7 декабря.

По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время на территории Татарстана местами ожидается сильный ветер порывами до 17 м/с, на дорогах сильная гололедица (и в Казани).

МЧС рекомендует во время непогоды не находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными витринами, подальше держаться от карнизов домов, стендов, не стоять возле непрочных навесов. Чтобы не получить травмы и увечья, следует спрятаться в подъезде или в подвале здания.