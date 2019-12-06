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Зоопарк Казани получил заключение о соответствии

10:27, 06.12.2019
Зоопарк Казани получил заключение о соответствии

Новый зоопарк Казани получил заключение о соответствии. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-служба Минстроя Татарстана.

«Инспекция государственного строительного надзора РТ подтверждает, что реконструкция объекта капитального строительства «Реконструкция зоопарка в г. Казань 1 очередь» соответствует требованиям технических регламентов и проектной документации», — значится в сообщении ведомства.

Ранее в зоопарк начали перевозить животных.

Справка

Заключение о соответствии (ЗОС) — это «заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта строительства требованиям технических регламентов и проектной документации». Является одним из обязательных документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Общество Татарстан
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