Зоопарк Казани получил заключение о соответствии
Новый зоопарк Казани получил заключение о соответствии. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-служба Минстроя Татарстана.
«Инспекция государственного строительного надзора РТ подтверждает, что реконструкция объекта капитального строительства «Реконструкция зоопарка в г. Казань 1 очередь» соответствует требованиям технических регламентов и проектной документации», — значится в сообщении ведомства.
Ранее в зоопарк начали перевозить животных.
Справка
Заключение о соответствии (ЗОС) — это «заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта строительства требованиям технических регламентов и проектной документации». Является одним из обязательных документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
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