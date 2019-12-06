Зоопарк Казани получил заключение о соответствии

Новый зоопарк Казани получил заключение о соответствии. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-служба Минстроя Татарстана.

«Инспекция государственного строительного надзора РТ подтверждает, что реконструкция объекта капитального строительства «Реконструкция зоопарка в г. Казань 1 очередь» соответствует требованиям технических регламентов и проектной документации», — значится в сообщении ведомства.



Ранее в зоопарк начали перевозить животных.