Россия прокомментировала введение новых санкций США

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов призвал не воспринимать всерьез новые санкции США против Москвы.

«Нам пора прекратить реагировать на бесконечные незаконные ограничения, которые вводят США. Никакой значимой реакции ни в бизнесе, ни в финансах они за собой не влекут», — сказал он.

Также Морозов обратил внимание на необходимость конструктивной основы российско-американского диалога, пишет RT.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против семи компаний из России, связанных с кибербезопасностью, а также против 17 человек.

