Судам рекомендовали активнее выходить в соцсети и на YouTube

Совет судей РФ рекомендовал судам для популяризации знаний об их работе чаще выходить в соцсети и на хостинг YouТube.

Так, судам предлагается использовать новые платформы взаимодействия с гражданами. Среди них: мобильные приложения сайтов судов и государственных автоматизированных судебных систем, аккаунты в социальных сетях, информационные каналы и площадки.

Также предлагается дополнять информацией официальный канал Верховного суда РФ и других судов на видеопортале YouTube, официальные страницы в социальных сетях за счет освещения актуальных правовых новостей, интервью с судьями и первыми лицами, представителями общественности и видеороликов о работе судей, передает ТАСС.

Кроме того, предлагается на федеральном и региональном уровнях создать официальное интернет-издание России и для освещения деятельности судов использовать региональные информационные ресурсы.

Ранее Совет судей отказался от идеи наказывать за «скандализацию правосудия».