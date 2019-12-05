Площадку для фестиваля «Новая волна» в Казани правительство РТ выберет вместе с командой Крутого

Место для проведения фестиваля «Новая волна» в Казани в августе 2020 года совместно выберут оргкомитет при правительстве Татарстана и команда композитора Игоря Крутого. Об этом заявила представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«Детально подбором места начнут заниматься, когда начнет работать команда Игоря Крутого. Пока непонятно, какие площади нужны, сколько посадочных мест требуется. Все, что мы знаем на сегодняшний день, — это до 1300 самих участников. Все это будет длиться неделю», — цитирует Галимову «Татар-Информ».

Ранее стало известно, что Рустам Минниханов поручил взять контроль подготовку к фестивалю.