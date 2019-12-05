В центре Казани на территории бывшего военного госпиталя могут возвести жилые дома
Исполком Казани назначил общественное слушание по вопросу предоставления разрешения на строительство жилых домов на участке, раньше принадлежавшем военному госпиталю.
Речь идет о земельном участке площадью 15 021 кв. м по улице Карла Маркса. ООО «Факел» просит власти города предоставить разрешение на его использование под многоквартирные жилые дома и паркинги.
Обсуждение будет проходить с 5 декабря по 9 января 2020 года, следует из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии.
Участок с кадастровым номером 16:50:010902:112 расположен на территории бывшего военного госпиталя. Там размещались хозяйственные помещения и последние годы он приходил в упадок.
Напомним, что в начале 2016 года комплекс зданий Казанского военного госпиталя передали КФУ. Университет активно занялся их реконструкцией.Недвижимость Татарстан
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