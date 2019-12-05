В центре Казани на территории бывшего военного госпиталя могут возвести жилые дома

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Исполком Казани назначил общественное слушание по вопросу предоставления разрешения на строительство жилых домов на участке, раньше принадлежавшем военному госпиталю.

Речь идет о земельном участке площадью 15 021 кв. м по улице Карла Маркса. ООО «Факел» просит власти города предоставить разрешение на его использование под многоквартирные жилые дома и паркинги.

Обсуждение будет проходить с 5 декабря по 9 января 2020 года, следует из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии.

Участок с кадастровым номером 16:50:010902:112 расположен на территории бывшего военного госпиталя. Там размещались хозяйственные помещения и последние годы он приходил в упадок.

Напомним, что в начале 2016 года комплекс зданий Казанского военного госпиталя передали КФУ. Университет активно занялся их реконструкцией.