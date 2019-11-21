Эксперты ожидают отмены территориального коэффициента для ОСАГО

При реформе ОСАГО планируемая отмена территориального коэффициента была отложена. Но эксперты считают, что эта мера все же будет принята.

Страховщики считают этот инструмент устаревшим, считает руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Никитина. При этом она отметила, что убыточность страхования все же коррелирует с регионом использования автомобиля.

«Но территориальный коэффициент рассчитывается не по региону использования, а по региону регистрации автомобиля. Учитывая курс ЦБ и Минфина на индивидуализацию тарифа, с большой долей вероятности этот коэффициент будет отменен на следующих этапах реформы», — передает слова Никитиной «РИА Новости».

Напомним, что в Татарстане коэффициент варьируется от 2 (Казань) до 1 (Бугульма, Лениногорск, Чистополь).