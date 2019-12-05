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Происшествия

Шесть столкнувшихся автомобилей в Татарстане сложили на дороге «паровозик»

06:16, 05.12.2019
Шесть столкнувшихся автомобилей в Татарстане сложили на дороге «паровозик»

Вчера в Нижнекамске произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Ехавшие друг за другом машины столкнулись, получив легкие повреждения.

Видеозапись с места пользователи выложили в соцсети. Врезавшиеся друг в друга авто повеселили пользователей тем, что имеют вид «паровозика».

В аварии никто не пострадал.

Ранее в Казани произошло ДТП с участием такси и снегоуборочной машины. Коммунальная техника впечатала легковушку в ограждение третьей транспортной дамбы, перегородив дорогу.

Происшествия Татарстан
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