Казанский техникум информационных технологий и связи будет переименован
«Межрегиональный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи» будет переименован в «Международный центр компетенций».
Постановление подписано премьер — министром Татарстана Алексеем Песошиным.
Новое название было предложено Минцифры РТ, ведомство должно внести соответстующие изменения в устав образовательного учреждения в 60-дневный срок, сообщается в документе, опубликованном на сайте правовой информации.ОбществоОбразование Татарстан
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