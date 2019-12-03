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Казанский техникум информационных технологий и связи будет переименован

22:45, 03.12.2019
Казанский техникум информационных технологий и связи будет переименован
Фото: government.ru

«Межрегиональный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи» будет переименован в «Международный центр компетенций».

Постановление подписано премьер — министром Татарстана Алексеем Песошиным.

Новое название было предложено Минцифры РТ, ведомство должно внести соответстующие изменения в устав образовательного учреждения в 60-дневный срок, сообщается в документе, опубликованном на сайте правовой информации.

ОбществоОбразование Татарстан
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