В казанской ДРКБ прооперировали малыша семьи из Сирии

Специалисты Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) прооперировали в Казани трехлетнюю девочку из семьи выходцев из Сирии. Операция прошла успешно, в скором времени ребенка выпишут домой.

Как рассказывает пресс-служба регионального Минздрава, упомянутые выходцы из Сирии проживают в Казани в течение пяти лет, ребенок родился здесь же. В ДРКБ они уже обращались ранее. После окончательного восстановления малыша, семье предстоит возвращение на родину, в Дамаск.



На этой неделе также стало известно, что в 2021 году в РКБ планируют начать делать операции по пересадке легких. Подробнее — в видеосюжете «Реального времени».

