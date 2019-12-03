За 11 месяцев в Уфе зарегистрировано более 600 новых случаев заражения ВИЧ

В Уфе с января по ноябрь 2019 года зарегистрировано 634 новых случая заражения вирусом иммунодефицита человека.

Отмечается, что в основном среди заболевших люди в возрасте от 31 до 40 лет.

Так, на каждые 100 тысяч уфимцев приходится 633,9 носителя вируса.

На первом месте по количеству зараженных в Башкирии находится Кумертау, на втором — Салават, третье место у Стерлитамака. Следом идет Уфа, передает «Башинформ».

Ранее сообщалось, что в Татарстане уровень заболеваемости и распространенности ВИЧ-инфекции в два раза ниже среднероссийского. Убыль заболеваемости в республике наблюдается четвертый год подряд. В этом году, согласно данным за 11 месяцев, темп уменьшения составил почти 9%.

