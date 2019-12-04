Сегодня в Татарстане ожидается снег, гололедица и до -9 градусов

В среду, 4 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами снег. На дорогах местами сохранится гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Температура днем опустится от -4°С до -9°С. В Казани днем ожидается от -5°С до -7°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -6°С до -9°С.

