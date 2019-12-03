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Ученые вместе с IKEA создали прототип марсианской колонии

16:15, 03.12.2019
Ученые вместе с IKEA создали прототип марсианской колонии
Фото: pixabay.com

Ученые и шведская компания IKEA совместно работают над созданием квартир для жизни на Марсе.

Производитель мебели и товаров для дома отправил своего дизайнера Кристину Левенборн в наземный исследовательский центр Mars Desert Research Station. Он находится в пустыне и максимально приближен к марсианской среде, сообщает Fast Company.

Для тестирования квартир ученые помещали в них группы добровольцев, задавали им определенный сценарий жизненной ситуации и затем наблюдали за их действиями.

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