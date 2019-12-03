В Якутии обнаружили самое северное место обитания крупных динозавров-зауроподов

Группа палеонтологов из России и Германии нашла в Якутии останки крупных длинношеих динозавров из подгруппы макронарий более крупной группы динозавров-зауроподов.

Ученые из Зоологического института РАН сообщили об обнаружении изолированных зубов взрослых особей и детенышей в якутском местонахождении Тээтэ. Основываясь на этом, исследователи предполагают, что такие крупные динозавры не просто мигрировали на Север во время благоприятных, но коротких улучшений климата, передает N+1. Они оставались на территории Якутии достаточно долго, чтобы завести потомство. Возможно, обитали там постоянно.

Это позволяет предположить, что климат на всей планете был более мягким, чем сегодня.

Зауроподы — большая группа крупных и очень крупных динозавров. Они были четвероногими, имели длинные шеи. В эту группу входят и известные многим бронтозавры и диплодоки.