КХЛ представила форму на Матч звезд — 2020

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила официальные формы сборных команд дивизионов на Матч звезд КХЛ — 2020 в Москве.

«Визуальный стиль Недель звезд КХЛ основывается на цветовой палитре принимающего региона.

Эта традиция была сохранена при разработке формы НЗХ-2020: цвета, используемые в символике Москвы — гербе и знамени столицы, стали цветовой основой комплектов формы.

Четыре цветовые вариации формы подготовлены для четырех дивизионов КХЛ, в каждой из них преобладает один из цветов фирменного стиля мероприятия — красный, белый, синий или желтый», — говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

Разработкой дизайна формы занимался магнитогорский дизайнер Василий Иванов. Среди его работ в портфолио имеется новый логотип «Салавата Юлаева», который используется в этом сезоне на черной альтернативной форме команды.

Напомним, ранее стали известны первые 12 участников Матча звезд лиги, в число которых вошли Тимур Билялов и Кристиан Хенкель из «Ак Барса», а также вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола.