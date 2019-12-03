Средняя цена на услуги персонального тренера в Казани составляет почти 1 300 рублей

Казань оказалась на 12-м месте в рейтинге доступности услуг тренеров, составленном Avito. В столице Татарстана средняя стоимость такой услуги составляет 1 282 рубля.

Всего в рейтинг попали 23 города, таким образом, Казань находится в середине списка. Самыми дорогими городами стали Москва (2 108 руб.), Новосибирск (1 942 руб.) и Воронеж (1 873 руб.). Казань также опережают Уфа (1 572 руб.) и Нижний Новгород (1 462 рубля).

Услуги персонального тренера дешевле всего в Перми (809 руб.), Челябинске (812 руб.) и Ульяновске (865 рублей).

Напомним, исследование показало, что в Казани одни из самых дорогих спортивных товаров, представленных на Avito. Средняя их стоимость в этой категории превышает 40 тысяч рублей.