Минниханов пообещал поддержку японской JFR при запуске производства в Татарстане

Во вторник президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством японской компании JFR Co. Ltd. Глава республики пообещал предпринимателям поддержку при запуске производства в РТ.

«В нашей республике много площадок, где вы можете организовать свое производство. Меня проинформировали о том, что приоритетом для вас является ОЭЗ «Алабуга» с ее инфраструктурой и имеющимися преференциями. Готовы оказать всю необходимую поддержку», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Предполагается, что японская компания откроет в Казани свой первый в РФ офис.

JFR — международная биотехнологическая компания. Она специализируется на производстве пробиотиков для животных и людей, систем по очистке сточных вод животноводческих помещений, технологиях повышения усвояемости кормов с высоким содержанием протеинов и др.