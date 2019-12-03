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Минниханов пообещал поддержку японской JFR при запуске производства в Татарстане

12:31, 03.12.2019
Минниханов пообещал поддержку японской JFR при запуске производства в Татарстане
Фото: president.tatar.ru

Во вторник президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством японской компании JFR Co. Ltd. Глава республики пообещал предпринимателям поддержку при запуске производства в РТ.

«В нашей республике много площадок, где вы можете организовать свое производство. Меня проинформировали о том, что приоритетом для вас является ОЭЗ «Алабуга» с ее инфраструктурой и имеющимися преференциями. Готовы оказать всю необходимую поддержку», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Предполагается, что японская компания откроет в Казани свой первый в РФ офис.

JFR — международная биотехнологическая компания. Она специализируется на производстве пробиотиков для животных и людей, систем по очистке сточных вод животноводческих помещений, технологиях повышения усвояемости кормов с высоким содержанием протеинов и др.

ОбществоВластьБизнесПромышленность Татарстан
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