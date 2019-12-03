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Следком завершил расследование дела сестер Хачатурян

11:27, 03.12.2019 1
Следком завершил расследование дела сестер Хачатурян
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Следственный комитет объявил о завершении расследования убийства, совершенного сестрами Хачатурян. Теперь прокуратура должна утвердить обвинительное заключение, после чего дело будет направлено в суд.

Следователи считают, что две сестры «могли осознавать фактический характер своих действий во время совершения преступления и руководить ими». Младшую девушку предлагается направить на принудительное лечение.

Физические и психические страдания, причиняемые девушкам отцом, учтены как смягчающее обстоятельство, сообщает пресс-служба СКР.

Напомним, что 27 июля 2018 года три девушки убили своего отца, издевавшегося над ними долгие годы. Теперь сестры Хачатурян обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Происшествия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:48
    Мелочными делами следком пытается переключить внимание обывателей с других более значимых дел. Например, уже не так освещается процесс над Мусиным.
    Вамин так вообще стал банкротом и через сыновей и родственников продолжает функционировать
    Так же в сми совсем не освещается ситуация о том, что зарплаты уже 4 года как не повышались, однако коммуналка растет 2 раза в год, продукты дорожают
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