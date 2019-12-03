Следком завершил расследование дела сестер Хачатурян
Следственный комитет объявил о завершении расследования убийства, совершенного сестрами Хачатурян. Теперь прокуратура должна утвердить обвинительное заключение, после чего дело будет направлено в суд.
Следователи считают, что две сестры «могли осознавать фактический характер своих действий во время совершения преступления и руководить ими». Младшую девушку предлагается направить на принудительное лечение.
Физические и психические страдания, причиняемые девушкам отцом, учтены как смягчающее обстоятельство, сообщает пресс-служба СКР.
Напомним, что 27 июля 2018 года три девушки убили своего отца, издевавшегося над ними долгие годы. Теперь сестры Хачатурян обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.Происшествия
комментарии
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