Центробанк может усложнить выдачу ипотеки для закредитованных заемщиков

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила введение показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) для ипотечных кредитов. Это ограничит выдачу ипотеки для закредитованных клиентов банков.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева объяснила предложение рисками кросс-дефолтов. Доля ипотечных заемщиков, имеющих другие кредиты, выросла с 39% (2015 г.) до 46% на 1 сентября, пишут «Ведомости». Это может привести к росту неплатежей по потребительским кредитам.

В банках отмечают, что рынок уже ограничен. Регулятор ввел повышенные коэффициенты риска при первом взносе ниже 20% от суммы. Также будут обсуждаться предложения по надбавкам в ипотеке.

Управляющий директор «Абсолют банка» Антон Павлов рассказал, что фактически данные о ПДН при выдаче ипотеки уже передаются в ЦБ.

Напомним, что показатель долговой нагрузки работает в потребительском кредитовании. С октября при выдаче потребительского кредита банки обязаны рассчитывать долговую нагрузку заемщика. От нее и от ставки по кредиту зависит давление кредита на капитал банка.