Минниханов проведет встречи с инвесторами из Японии и Турции

Президент РТ Рустам Минниханов проведет рабочую встречу с руководителями японских компаний JFR Co и Syngen Biotech и главой турецкой Sisecam. Об этом сообщает «Татар-Информ» со ссылкой на пресс-службу президента РТ.

В ходе встречи планируется обсудить бизнес-проекты, запущенные иностранными компаниями на территории Татарстана. Так, турецкий инвестор расскажет о деятельности предприятия по выпуску листового и автомобильного стекла и перспективах развития. Японская сторона презентует бизнес-проект по выпуску пробиотиков.

Ранее в казанском Кремле подчеркнули готовность укреплять внешнеэкономические связи.