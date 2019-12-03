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Минниханов проведет встречи с инвесторами из Японии и Турции

09:27, 03.12.2019
Минниханов проведет встречи с инвесторами из Японии и Турции
Фото: kremlin.ru

Президент РТ Рустам Минниханов проведет рабочую встречу с руководителями японских компаний JFR Co и Syngen Biotech и главой турецкой Sisecam. Об этом сообщает «Татар-Информ» со ссылкой на пресс-службу президента РТ.

В ходе встречи планируется обсудить бизнес-проекты, запущенные иностранными компаниями на территории Татарстана. Так, турецкий инвестор расскажет о деятельности предприятия по выпуску листового и автомобильного стекла и перспективах развития. Японская сторона презентует бизнес-проект по выпуску пробиотиков.

Ранее в казанском Кремле подчеркнули готовность укреплять внешнеэкономические связи.

Общество Татарстан
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