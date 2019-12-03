Следователи обвинили пилота в крушении SSJ 100 в Шереметьево

Следственный комитет в рекордно короткие сроки завершил расследование уголовного дела о катастрофе самолета SSJ 100, произошедшей в аэропорту Шереметьево в мае этого года. В авиакатастрофе погиб 41 человек.

Следователи назвали виновником крушения командира экипажа Дениса Евдокимова. По данным уголовного дела, Евдокимов посадил самолет с с превышением вертикальной и горизонтальной скоростей и с большим углом атаки, которое привело к козлению — подпрыгиванию самолета от ударов о взлетно-посадочную полосу. Надломившаяся стойка шасси пробила топливный бак, отчего самолет загорелся, сообщает “Коммерсант”.

Евдокимов вину свою не признает и уверяет, что самолет при посадке «швыряло из стороны в сторону», а шасси должны были «отскочить в сторону». При этом адвокату Евдокимова отказали в проведении почти трех десятков экспертиз и исследований, связанных с защитой самолета от попаданий молний и повреждением стоек шасси.

Напомним, что крушение самолета SSJ100 произошло 5 мая в Шереметьево. При жесткой посадке лайнера загорелись топливные баки. В результате аварии погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.