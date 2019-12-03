В Татарстане водитель «Лады» погиб на скользкой дороге
Вчера на 3-м километре автодороги Бугульма — Березовка — «Бугульма — Аэропорт» в Бугульминском районе Татарстана водитель «Лады» 99-й модели погиб после того, как вылетел в кювет.
Сообщается, что 46-летний водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Мужчина скончался до приезда медиков.
Ранее сообщалось, что в Менделеевском районе Татарстана произошло ДТП. В результате столкновения погибли женщина и 9-летний ребенок.
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